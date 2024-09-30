НАВЕРХ

Винер назвала свою зарплату

Источник:
Sibnet.ru
313 0
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, сколько ей платят за работу, на форуме «Спорт Бизнес Конгресс».

«У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от Министерства спорта», — цитирует Винер Metaratings.ru.

Министерство спорта собирается создать единую федерацию гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Винер заявляла, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта, эту должность может занять Алина Кабаева. По словам Винер, она только ее видит в качестве своей преемницы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Пловчиха Ефимова пропустила начало сезона из‑за укуса собаки
Российским паралимпийцам на Играх‑2024 отказали в подарках от Samsung
Команда «Пятёрочки Доставки» приняла участие в полумарафоне
Россиянка спасла Магнуса Карлсена от поражения на Олимпиаде
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Ирина Винер
Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе
23.08.2024 11:51
Прыжок с шестом
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
04.08.2024 12:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.

GammiPluh

Еще не в отчаянии, но Сырский не оправдывает ожиданий, если бы не огромное количество отлавливаемых тарасиков...