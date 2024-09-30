Винер назвала свою зарплату

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, сколько ей платят за работу, на форуме «Спорт Бизнес Конгресс».

«У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от Министерства спорта», — цитирует Винер Metaratings.ru.

Министерство спорта собирается создать единую федерацию гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Винер заявляла, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта, эту должность может занять Алина Кабаева. По словам Винер, она только ее видит в качестве своей преемницы.