Россия — историческая родина Донбасса и Новороссии, а Украина превратилась в западную колонию, заявил президент России Владимир Путин в поздравительном видеообращении по случаю второй годовщины вхождения в состав страны четырех регионов.

«Они (Донбасс и Новороссия) выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России», — сказал Путин.

По словам президента, Россия пыталась достичь «мирного разрешения тяжелейшего конфликта». «Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», — отметил Путин.

Украинскую армию, по его президента, готовили к новой войне против юго-восточных территорий, целью были также Крым и другие российские регионы. Поэтому специальная военная операция носит освободительный характер.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России.