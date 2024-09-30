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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Россия — историческая родина Донбасса и Новороссии, а Украина превратилась в западную колонию, заявил президент России Владимир Путин в поздравительном видеообращении по случаю второй годовщины вхождения в состав страны четырех регионов.

«Они (Донбасс и Новороссия) выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России», — сказал Путин.

По словам президента, Россия пыталась достичь «мирного разрешения тяжелейшего конфликта». «Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», — отметил Путин.

Украинскую армию, по его президента, готовили к новой войне против юго-восточных территорий, целью были также Крым и другие российские регионы. Поэтому специальная военная операция носит освободительный характер.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.

GammiPluh

Еще не в отчаянии, но Сырский не оправдывает ожиданий, если бы не огромное количество отлавливаемых тарасиков...