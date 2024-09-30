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Производитель дихлофосов высказался об отравлении красноярской семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Средство от насекомых, обнаруженное в доме отравившейся семьи в Красноярском крае
Средство от насекомых, обнаруженное в доме отравившейся семьи в Красноярском крае
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Инсектицидными средствами новосибирского завода «Сибиар» невозможно отравиться, заявил глава предприятия Виктор Кушнир. Отравление средством неустановленным средством для борьбы с насекомыми — одна из приоритетных версий в расследовании смерти четырех детей в Красноярском крае.

Семья из шестерых человек, из которых четверо — дети, из поселка Красная Сопка обратилась за медицинской помощью в субботу, 21 сентября. В течение двух дней в больнице умерли девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет.

Следствие получило предварительные данные судебно-химической экспертизы. Согласно ей, в организмах детей обнаружены компоненты инсектицидного неустановленного средства. Из дома были изъяты флаконы аэрозольных средств.

«Дихлофос следователи нашли в квартире, вдали от кухни, и выдвинули в качестве одной из тысячи возможных версий, но потом от нее отказались, вычеркнув из списка логической чертой», — написал Кушнир на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, «Сибиар» тридцать лет производит безопасную продукцию. «Невозможно ей отравиться и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет», — отметил директор.

Место по изготовлению инсектицидного средства осмотрена, продукция для проведения химической экспертизы изъята, на предприятии проведены допросы, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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mosquito__2010

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