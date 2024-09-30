Имитирующий уведомления от банков вирус появился в России

Вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков, распространяется в России, сообщил Денис Калемберг, гендиректор компании SafeTech, специализирующейся на безопасности дистанционного банкинга.

Вирус блокирует экран, при этом начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. В этот же момент потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета, рассказал «Известиям» Калемберг.

Дальше схема, по его словам, может разниться: мошенники или выманивают данные для реального входа в онлайн-банк, или просят самостоятельно перечислить средства на «безопасный счет».

О попытках мошенничества с использованием троянов, имитирующих пуш-уведомления также сообщали волонтеры Ассоциации развития финансовой грамотности». У всех, кто сталкивался с такой схемой, смартфон был на Android, а антивируса на нем не стояло.

Банк России в этой связи рекомендовал не переходить по неизвестным ссылкам, скачивать какие-либо мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц, а также призвал установить антивирус и регулярно его обновлять.

Кроме того, нельзя сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, в том числе коды из смс-сообщений и пуш-уведомлений, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать, подчеркнули в ЦБ.