Имитирующий уведомления от банков вирус появился в России

Вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков, распространяется
в России, сообщил Денис Калемберг, гендиректор компании SafeTech, специализирующейся
на безопасности дистанционного банкинга.
Вирус блокирует экран, при этом начинают всплывать фейковые
уведомления о списаниях средств. В этот же момент потенциальной жертве звонит
подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета, рассказал «Известиям»
Калемберг.
Дальше схема, по его словам, может разниться: мошенники или
выманивают данные для реального входа в онлайн-банк, или просят самостоятельно
перечислить средства на «безопасный счет».
О попытках мошенничества с использованием троянов,
имитирующих пуш-уведомления также сообщали волонтеры Ассоциации развития
финансовой грамотности». У всех, кто сталкивался с такой схемой, смартфон был
на Android, а антивируса на нем не стояло.
Банк России в этой связи рекомендовал не переходить по
неизвестным ссылкам, скачивать какие-либо мобильные приложения и программы по
просьбе неизвестных лиц, а также призвал установить антивирус и регулярно его
обновлять.
Кроме того, нельзя сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, в том числе коды из смс-сообщений и пуш-уведомлений, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать, подчеркнули в ЦБ.