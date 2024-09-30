Сбер повысил до 20% максимальную ставку по вкладам до года

Сбер повысил до 20% годовых максимальную ставку по вкладам
на срок до одного года, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Максимальная ставка теперь доступна на сроках до года на
любые деньги и повышена до 20% годовых», — говорится в сообщении.
По линейке «СберВклад» ставки на сроки до одного года
распределяются следующим образом: от семи до девяти месяцев — до 20% годовых,
от трех до шести месяцев — до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года — до 18%
годовых.
«Мы услышали запросы наших клиентов и вернули максимальные
ставки на более короткие сроки — семь и девять месяцев. А также сравняли
максимальные ставки на "старые" и "новые" деньги. Теперь на
любые средства клиент может претендовать на максимальные ставки», — сказал директор
департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.