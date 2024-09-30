Вяльбе предложила решить отстранение России «серьезной бомбой»

Россию допустили бы к международным соревнованиям, если бы она сбросила «серьезную бомбу» на центр Лондона, заявила глава российской Федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

«Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, и нас бы уже везде пустили», — сказала Вяльбе в интервью NEWSru.

По ее мнению, борьба России с внешним миром продолжается веками. «Нас никогда не любили, даже когда сделали вид, что нас везде пустили, все равно не любили. С заточкой за спиной они стоят всегда», — заявила Вяльбе.

Она добавила, что любит, когда страна сильная. «Наверное, в нашей силе — раздражение всего мира. <...> Рано или поздно все равно, конечно, пустят. Им тоже некуда деваться», — заключила Вяльбе

Российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).