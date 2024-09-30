НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Треть россиян высказались за сокращение срока обучения в школах

Источник:
ТАСС
412 1

Каждый третий россиянин считает, что продолжительность обучения в школах следует сократить, при этом около 60% опрошенных против сокращения сроков образования, свидетельствуют результаты исследования Superjob.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

Согласно опросу SuperJob, шесть из десяти россиян против этой идеи. Их доводы были такими: «даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьезности происходящего и не знают, чего хотят», «дети еще не готовы к взрослой жизни», «чем больше учатся, тем умнее будут».

Сторонников сокращения сроков школьного образования — 27%. Он за возвращение десятилетки. Их доводы: «раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие», «один или два года явно лишние», «в 18 лет можно выходить замуж, а наши дети все еще сидят за партой».

В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян и 500 родителей школьников.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мединский заявил о слишком длинной учебе в школе
Обновлен перечень вступительных испытаний в вузы
Гольф и чирлидинг решили исключить из уроков физкультуры в школах
Число детей‑иностранцев в школьных классах решили ограничить
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Кремль ответил на слова Зеленского о принуждении России к миру
Погибшие бойцы ВСУ прокляли командиров
Обсуждение (1)
Картина дня
Кандидат в канцлеры ФРГ счел невозможной победу Украины
Трамп публично оскорбил Байдена и Харрис
Вяльбе призвала «сбросить бомбу» для допуска спортсменов
Единый центр производства морских дронов создадут в России
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.