Треть россиян высказались за сокращение срока обучения в школах

Каждый третий россиянин считает, что продолжительность обучения в школах следует сократить, при этом около 60% опрошенных против сокращения сроков образования, свидетельствуют результаты исследования Superjob.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

Согласно опросу SuperJob, шесть из десяти россиян против этой идеи. Их доводы были такими: «даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьезности происходящего и не знают, чего хотят», «дети еще не готовы к взрослой жизни», «чем больше учатся, тем умнее будут».

Сторонников сокращения сроков школьного образования — 27%. Он за возвращение десятилетки. Их доводы: «раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие», «один или два года явно лишние», «в 18 лет можно выходить замуж, а наши дети все еще сидят за партой».

В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян и 500 родителей школьников.