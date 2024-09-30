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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кандидат в канцлеры ФРГ счел невозможной победу Украины

Источник:
РБК
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Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Мерц.

«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого», — цитирует Мерца РБК.

По его словам, союзники Киева действовали «слишком поздно» и сделали «слишком мало», и в итоге баланс сил сегодня «выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим».

Ранее Мерц высказывал более жесткие взгляды по поддержке Украины, чем канцлер Германии Олаф Шольц. Он поддерживал идею об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS.

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Тема: Военная операция на Украине
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