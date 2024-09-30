Кандидат в канцлеры ФРГ счел невозможной победу Украины

Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить
свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Мерц.
«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не
было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет
над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы
должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением
военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого», — цитирует Мерца РБК.
По его словам, союзники Киева действовали «слишком поздно» и
сделали «слишком мало», и в итоге баланс сил сегодня «выглядит довольно ужасным
и очень отрезвляющим».
Ранее Мерц высказывал более жесткие взгляды по поддержке
Украины, чем канцлер Германии Олаф Шольц. Он поддерживал идею об отправке войск
НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS.