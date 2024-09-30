«Беляковы в отпуске» почти догнали «Графа Монте-Кристо»

Новинка прошлой недели в прокате, семейная комедия «Беляковы в отпуске» стартовала со второй строчки, уступив «Графу Монте-Кристо».

У «Беляковых» по итогам первого уикенда 66,6 миллиона рублей. А французская драма про графа Монте-Кристо заработала за вторые прокатные выходные почти на 10 миллионов больше — 76,4 миллиона.

Комедия «Беляковы в отпуске» рассказывает про обычную семью из города Таганрога, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова (Сергей Светлаков) номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет.

Из других новинок в топ-5 самых успешных фильмов попал «Последний день земли» с кассой 36,5 миллиона. Также зрители продолжат ходить в кино на «Лунтика» и фильм ужасов «Субстанция».