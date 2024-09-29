ВСУ потеряли в Курской области более 18,5 тыс. человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боевых действий в Курской области более 18,5 тысячи человек, говорится в сообщении Минобороны России.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ также 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, сказано в сообщении.

За время боев в Курской области уничтожено также восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, уточнили в российском военном ведомстве.