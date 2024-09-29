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Эксперт спрогнозировал скорое ослабление рубля

Источник:
РБК
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Рубль ждет небольшое ослабление в первой половине октября, спрогнозировал начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

«Динамика курса рубля в течение октября может повторить тенденцию последних месяцев. А именно, небольшое ослабление в первые две-три недели и умеренное укрепление на последней неделе», — рассказал аналитик РБК.

Поддержку российской валюте в конце месяца окажут налоговый период и активные продажи валюты экспортерами, пояснил Кулагин.

По оценкам Совкомбанка, доллар в октябре будет стоить в коридоре 89–95 рублей, евро — в диапазоне 101–107 рублей, юань — 12,6–13,6 рубля.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?