Эксперт спрогнозировал скорое ослабление рубля

Рубль ждет небольшое ослабление в первой половине октября, спрогнозировал
начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.
«Динамика курса рубля в течение октября может повторить
тенденцию последних месяцев. А именно, небольшое ослабление в первые две-три
недели и умеренное укрепление на последней неделе», — рассказал аналитик РБК.
Поддержку российской валюте в конце месяца окажут налоговый
период и активные продажи валюты экспортерами, пояснил Кулагин.
По оценкам Совкомбанка, доллар в октябре будет стоить в
коридоре 89–95 рублей, евро — в диапазоне 101–107 рублей, юань — 12,6–13,6
рубля.