Эксперт спрогнозировал скорое ослабление рубля

Рубль ждет небольшое ослабление в первой половине октября, спрогнозировал начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

«Динамика курса рубля в течение октября может повторить тенденцию последних месяцев. А именно, небольшое ослабление в первые две-три недели и умеренное укрепление на последней неделе», — рассказал аналитик РБК.

Поддержку российской валюте в конце месяца окажут налоговый период и активные продажи валюты экспортерами, пояснил Кулагин.

По оценкам Совкомбанка, доллар в октябре будет стоить в коридоре 89–95 рублей, евро — в диапазоне 101–107 рублей, юань — 12,6–13,6 рубля.