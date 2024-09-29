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Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за трагическое ДТП, просился танкистом на специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Источник из окружения семьи артиста рассказал телеграм-каналу Shot, что еще в самом начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону конфликта. Более того, он был готов стать танкистом, поскольку умеет водить.

Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а еще работать в швейном цеху.

Отмечается, что документы Ефремова на УДО практически подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе артист встретит Новый год дома.

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