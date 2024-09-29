Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в
колонии за трагическое ДТП, просился танкистом на специальную военную операцию
(СВО) на Украине.
Источник из окружения семьи артиста рассказал телеграм-каналу Shot, что еще в самом начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону конфликта. Более того, он был готов стать танкистом, поскольку умеет водить.
Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой
идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а еще работать
в швейном цеху.
Отмечается, что документы Ефремова на УДО практически
подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При
идеальном раскладе артист встретит Новый год дома.