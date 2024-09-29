Экс-замминистру Иванову оборону грозит обвинение в создании ОПС

Следствие может добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова.

«Конструкция обвинения в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других соучастников преступления по всем признакам попадает под статью 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). Вероятность появления нового в деле обвинения велика», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Санкция статьи 210 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.

Ранее РИА Новости стало известно, что в деле Иванова появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года.

Как стало известно, в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных: Chevrolet Suburban и ЗиС-110 — его стоимость варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

Иванова, курировавшего в Минобороны военно-строительный комплекс, задержали в апреля. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.