Экс-замминистру Иванову оборону грозит обвинение в создании ОПС

Следствие может добавить обвинение в организации и участии в
организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного
дела в отношении бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова.
«Конструкция обвинения в рамках расследования уголовного
дела в отношении Иванова и других соучастников преступления по всем признакам
попадает под статью 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе).
Вероятность появления нового в деле обвинения велика», — рассказали ТАСС в
правоохранительных органах.
Санкция статьи 210 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет
лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.
Ранее РИА Новости стало известно, что в деле Иванова
появились новые автомобили — Cadillac и раритетное авто 1967 года.
Как стало известно, в 2019 году в автопарке у Иванова
значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных: Chevrolet Suburban и ЗиС-110
— его стоимость варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова
были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.
Иванова, курировавшего в Минобороны военно-строительный комплекс, задержали в апреля. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.