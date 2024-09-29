Российская ПВО за ночь сбила над семью регионами 125 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами и Азовским морем, говорится в сообщении в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа», — сказано в сообщении.

Из них 67 перехватили и уничтожили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — над Воронежской области, 18 — над Ростовской областью, также по одному дрону над Брянской и Курской областями, над территорией Краснодарского края и три над акваторией Азовского моря, уточнили в российском военном ведомстве.

Несколько возгораний произошло на территории Воронежа и за пределами города из-за падения сбитых украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте», ­— написал губернатор в своем телеграм-канале.