НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО за ночь сбила над семью регионами 125 БПЛА

Источник:
Sibnet.ru
390 1

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами и Азовским морем, говорится в сообщении в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа», — сказано в сообщении.

Из них 67 перехватили и уничтожили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — над Воронежской области, 18 — над Ростовской областью, также по одному дрону над Брянской и Курской областями, над территорией Краснодарского края и три над акваторией Азовского моря, уточнили в российском военном ведомстве.

Несколько возгораний произошло на территории Воронежа и за пределами города из-за падения сбитых украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте», ­— написал губернатор в своем телеграм-канале.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Лавров назвал самоубийственной саму идею воевать с Россией
Ликвидация вооруженного мечом солдата ВСУ попала на видео
Подсчитаны потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?