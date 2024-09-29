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Аргентинка исполнила тверк над побежденной в UFC россиянкой

Источник:
Sibnet.ru
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Аргентинка Айлин Переc после победы на турнире UFC Fight Night исполнила откровенный танец тверк над поверженной соперницей — россиянкой Дарьей Железняковой.

Поединок предварительного карда Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 243 в Париже завершился сдачей спортсменки из России после удушающего приема в первом раунде.


Несмотря на танец, позже Перес проявила уважение к Железняковой. Она обняла и поцеловала поднявшуюся соперницу.

Перез ранее провалила взвешивание в полуобморочном состоянии. Ее вес составил 61,68 килограмма. Лимит дивизиона — 61,23 килограмма. Когда аргентинка вставала на весы, ее била дрожь.

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GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?