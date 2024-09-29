Аргентинка исполнила тверк над побежденной в UFC россиянкой

Аргентинка Айлин Переc после победы на турнире UFC
Fight Night исполнила откровенный танец тверк над поверженной соперницей —
россиянкой Дарьей Железняковой.
Поединок предварительного карда Абсолютного бойцовского
чемпионата UFC Fight Night 243 в Париже завершился сдачей спортсменки из России после
удушающего приема в первом раунде.
Несмотря на танец, позже Перес проявила уважение к
Железняковой. Она обняла и поцеловала поднявшуюся соперницу.
Перез ранее провалила взвешивание в полуобморочном состоянии.
Ее вес составил 61,68 килограмма. Лимит дивизиона — 61,23 килограмма. Когда
аргентинка вставала на весы, ее била дрожь.