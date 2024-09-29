Лавров назвал самоубийственной саму идею воевать с Россией

Попытки «воевать до победы» с ядерной державой, каковой является Россия, бессмысленны и опасны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на 79-й Генассамблее ООН.

«Англосаксонские стратеги» объявили своей целью нанесение России стратегического поражения», сказал Лавров. По его словам, они рассчитывают победить украинскими «руками», «но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру».

В 2022 году президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен добиваться «стратегического поражения» России в связи со специальной военной операцией.

Президент России Владимир Путин накануне рассказал об изменениях в ядерной доктрине России. Согласно обновленному документу, агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

Основанием для применения ядерного оружия также может стать информация о массированном старте беспилотников, ракет или военных самолетов, подчеркнул президент России.