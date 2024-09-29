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Утечка воздуха на МКС достигла наивысшего уровня опасности

Источник:
Sibnet.ru
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Проблема с утечкой воздуха на Международной космической станции достигла наивысшего уровня опасности, такую оценку в отчете происходящему дал генеральный инспектор NASA.

Проблема с утечкой кислорода наблюдаются с 2019 года, однако решить так и не удалось. Несмотря на многочисленные исследования, ни российские, ни американские специалисты пока не смогли установить точную причину.

МКС теряет воздух через российский модуль «Пирс», который служит переходным отсеком между модулем «Звезда» и стыковочным узлом, пишет Ars Technica. При этом проблема постепенно усугубляется.

Если в феврале 2024 года станция теряла около 1 килограмма воздуха в сутки, то уже весной показатель вырос вдвое. Скорее всего, главная причина утечки — микроскопические дефекты сварных швов. Чтобы минимизировать последствия, модуль временно заблокировали.

Отмечается, что летом 2024 года состоялись встречи между представителями NASA и Роскосмоса, на которых обсуждалась данная проблема. Однако обе стороны не смогли согласовать, какой именно уровень утечки будет считаться «неприемлемым».

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