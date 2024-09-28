Россиян начнут лишать прав за грязные номера

Госдума 1 октября рассмотрит законопроект, который предусматривает лишение водительских прав за сокрытие или специальное загрязнение государственных номеров с помощью снега, листьев или грязи.

Сейчас в интернете можно купить устройства, позволяющие скрыть или видоизменить автомобильные номерные знаки. Водитель может сделать это дистанционно с помощью пульта и специальных рамок.

Такие устройства используют, чтобы не оплачивать проезд по платным дорогам, либо на платных парковках. Поймать такого нарушителя ПДД по данным дорожной камеры не получится из-за неправильно определенного номера.

Сейчас за совершение этих правонарушений автовладельцу грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Однако МВД считает необходимым серьезно ужесточить ответственность за нечитаемые или измененные номера. Если законопроект одобрят, нарушителей ждет не только штраф, но и лишение прав на срок от года до полутора лет.

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.