СК опроверг возбуждение нового дела по отравлению в Красноярском крае

Следственные органы Красноярского края не рассматривают возбуждение нового уголовного дела после отравления семьи, в которой погибли четверо детей, сообщил представитель главного следственного управления СКР по краю.

Ранее в СМИ появилась информация, что отца семейства могут привлечь за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). В день отравления мужчина обрабатывал квартиру дихлофосом, после чего ее не проветривали.

Ведомство уточнило, что все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводах экспертов. Результаты экспертиз будут готовы только через месяц.

Семья из шести человек обратилась в больницу села Красная Сопка с признаками отравления 21 сентября. В течение двух суток 13-летний мальчик и девочки шести, 11 и 12 лет умерли. Родителей выписали из больницы спустя несколько дней.

Экспертиза не выявила превышения вредных веществ в продуктах, которые употребляла семья. СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).