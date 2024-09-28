Загадочный объект сфотографировали на Марсе

NASA опубликовало серию снимков, сделанных на поверхности Марса ровером Perseverance. На одном из изображений ученые обнаружили уникальный черно-белый полосатый камень, подобный которому ранее никогда не видели.

Камень специалисты назвали «полосатым сюрпризом» и наградили персональным именем — «Замок Фрейи». При этом уникальный валун располагается на склоне самого обычного марсианского холма, усеянного мелкими камнями.

Загадочный камень на поверхности Марса Фото: © NASA

«Замок Фрейи» имеет диаметр около 20 сантиметров и выделяется удивительным узором — многочисленные белые полосы чередуются с черными полосами. В Сети этот камень уже шутливо прозвали «зеброй».

Найденная порода имеет текстуру, не похожую ни на одну из виденных ранее пород на Марсе. Природа валуна пока остается загадочной, однако ученые считают, что полосы могли создать магматические или метаморфические процессы.