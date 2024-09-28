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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Загадочный объект сфотографировали на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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NASA опубликовало серию снимков, сделанных на поверхности Марса ровером Perseverance. На одном из изображений ученые обнаружили уникальный черно-белый полосатый камень, подобный которому ранее никогда не видели.

Камень специалисты назвали «полосатым сюрпризом» и наградили персональным именем — «Замок Фрейи». При этом уникальный валун располагается на склоне самого обычного марсианского холма, усеянного мелкими камнями.

Загадочный камень на поверхности Марса
Загадочный камень на поверхности Марса
Фото: © NASA

«Замок Фрейи» имеет диаметр около 20 сантиметров и выделяется удивительным узором — многочисленные белые полосы чередуются с черными полосами. В Сети этот камень уже шутливо прозвали «зеброй».

Найденная порода имеет текстуру, не похожую ни на одну из виденных ранее пород на Марсе. Природа валуна пока остается загадочной, однако ученые считают, что полосы могли создать магматические или метаморфические процессы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?