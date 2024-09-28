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Инопланетяне запретили Кате Лель заниматься сексом

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Катя Лель призналась, что инопланетяне не дают ей заниматься сексом. Соответствующее заявление прозвучало в YouTube-шоу «Внутренний голос».

Катя Лель рассказала, что пришельцы «не подпускают» ее к мужчинам, чтобы она берегла свою энергию для юбилейного концерта, который должен состояться в ближайшее время. 20 сентября артистке исполнилось 50 лет.

«Аккумулируют во мне энергию. Для того чтобы я не растрачивала ее на любовь. Естественно, моя энергия мгновенно переключится на Него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают. Вот как пройдет. Он уже в поле видимости! Он уже есть, я его чувствую», — заявила певица.

Ранее Катя Лель рассказывала, что пришельцы якобы украли ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке, чтобы иметь полную информацию о человечестве.

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