Инопланетяне запретили Кате Лель заниматься сексом

Певица Катя Лель призналась, что инопланетяне не дают ей заниматься сексом. Соответствующее заявление прозвучало в YouTube-шоу «Внутренний голос».

Катя Лель рассказала, что пришельцы «не подпускают» ее к мужчинам, чтобы она берегла свою энергию для юбилейного концерта, который должен состояться в ближайшее время. 20 сентября артистке исполнилось 50 лет.

«Аккумулируют во мне энергию. Для того чтобы я не растрачивала ее на любовь. Естественно, моя энергия мгновенно переключится на Него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают. Вот как пройдет. Он уже в поле видимости! Он уже есть, я его чувствую», — заявила певица.

Ранее Катя Лель рассказывала, что пришельцы якобы украли ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке, чтобы иметь полную информацию о человечестве.