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«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Насраллы

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

Представители движения подтвердили гибель своего лидера. Удар нанесли вечером 27 сентября по подземному центральному штабу группировки. На момент удара там собралось руководство «Хезболлы».

Вместе с главой группировки был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом движения. По данным ЦАХАЛ, в настоящее время все военно-политическое руководство ликвидировано, в живых остался последний региональный командир — Абу Али Рида.

Насралле было 64 года, главой группировки он стал в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави с помощью ракетного удара.

Израиль считает, что Насралла ответственен за гибель многих израильских мирных жителей и военнослужащих. Израильская армия на днях начала «упреждающую» наступательную операцию на юге Ливана.

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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?