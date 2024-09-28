«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Насраллы

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

Представители движения подтвердили гибель своего лидера. Удар нанесли вечером 27 сентября по подземному центральному штабу группировки. На момент удара там собралось руководство «Хезболлы».

Вместе с главой группировки был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом движения. По данным ЦАХАЛ, в настоящее время все военно-политическое руководство ликвидировано, в живых остался последний региональный командир — Абу Али Рида.

Насралле было 64 года, главой группировки он стал в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави с помощью ракетного удара.

Израиль считает, что Насралла ответственен за гибель многих израильских мирных жителей и военнослужащих. Израильская армия на днях начала «упреждающую» наступательную операцию на юге Ливана.