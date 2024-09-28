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Квантовые телефоны свяжут человечество с инопланетянами

Источник:
Sibnet.ru
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Представители инопланетных цивилизаций общаются друг с другом с помощью квантовых телефонов, предположили ученые из Эдинбургского университета в Шотландии. Разработка такого оборудования позволит связаться с другими обитаемыми мирами.

Исследователи уверены, что пришельцы используют для связи кубиты — основные единицы информации в квантовых вычислениях. В отличие от обычного бита они могут находиться не только в состоянии 0 или 1, но и в обоих сразу.

При этом кубиты могут быть связаны друг с другом так, что изменение состояния одного из них сразу влияет на другого. Более того, такие изменения происходят даже на галактических расстояниях, говорится в статье, опубликованной сайтом arXiv.

Однако реальное применение квантовой связи связано с многочисленными трудностями. Например, для приема таких сигналов человечеству потребуется гигантский радиотелескоп — диаметром не менее 100 километров.

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