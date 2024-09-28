НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко испугался искусственного интеллекта

Источник:
Sibnet.ru
160 0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил студентам технических вузов, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта.

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

По его мнению, такая ситуация приведет к катастрофе, если по итогам развития технологий «человечество окажется не у дел». «Меня это очень волнует и настораживает», — признался Лукашенко.

Однако при этом президент Белоруссии подчеркнул, что без современных технологий человечеству не обойтись.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться о мире
Лавров провел аналогию между путями автопрома США и Китая в России
Трампа уговорили встретиться с Зеленским
Лавров призвал не втягивать ООН в «игры» по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 23:03) Главное не идти на поводу у Кремля тут. А не Украина.Вопрос...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...