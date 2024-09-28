Лукашенко испугался искусственного интеллекта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил студентам технических вузов, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта.

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

По его мнению, такая ситуация приведет к катастрофе, если по итогам развития технологий «человечество окажется не у дел». «Меня это очень волнует и настораживает», — признался Лукашенко.

Однако при этом президент Белоруссии подчеркнул, что без современных технологий человечеству не обойтись.