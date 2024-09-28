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Выросло число погибших при взрыве АЗС в Дагестане

Источник:
Sibnet.ru
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщает МЧС РФ. Тело погибшего извлекли из-под завалов спасатели.

Среди погибших — двое детей. Еще 23 человека пострадали при взрыве на автозаправке, четверо остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Взрыв произошел на АЗС Plus при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. В результате взрыва здание АЗС разрушилось, загорелась техническая станция и столовая на площади 500 квадратных метров.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По этой статье виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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