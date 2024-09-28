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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Угледаре, перерезав единственную дорогу снабжения.

«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они пытаются выходить, под полным огневым контролем. Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери и массово сдаются в плен. При этом численность группировки ВСУ, которая не успела выйти из города, пока неизвестна. Украинские подразделения до этого активно пытались покинуть «котел».

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев ранее призвал украинских военных срочно эвакуироваться из Угледара.

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Оборона #Конфликты #Армия
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