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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсчитаны потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч человек с момента вторжения в Курскую область, сообщает Минобороны России.

Ведомство уточнило в своем телеграм-канале, что украинская армия также лишилась 132 танков, 64 боевых машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевых бронированных машин, 541 автомобиля и 145 артиллерийских орудий.

Кроме того, ВСУ за время боев в Курской области потеряли 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин.

ВСУ дополнительно потеряли 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационную машину.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?