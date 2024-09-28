Подсчитаны потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч человек с момента вторжения в Курскую область, сообщает Минобороны России.

Ведомство уточнило в своем телеграм-канале, что украинская армия также лишилась 132 танков, 64 боевых машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевых бронированных машин, 541 автомобиля и 145 артиллерийских орудий.

Кроме того, ВСУ за время боев в Курской области потеряли 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин.

ВСУ дополнительно потеряли 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационную машину.