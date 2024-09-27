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АЗС взорвалась в Дагестане. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Шесть человек погибли при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы, среди них двое детей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — написал Меликов в своем телеграм-канале. Инцидент произошел на АЗС Plus при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.

Первый взрыв прогремел на АЗС около 17.50 по местному времени, второй — спустя 20 минут. В результате взрыва здание АЗС разрушилось, загорелась техническая станция и столовая на площади 500 квадратных метров. Повреждения также получили припаркованные автомобили.

Взрыв произошел во время вечерней молитвы. На территории АЗС расположена молельная комната, во время взрыва там молились, пишет Mash. По предварительным данным, АЗС взорвалась из-за газового баллона в кафе.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По этой статье виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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