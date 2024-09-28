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Способное пережить конец света животное обнаружили в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Российского технического университета впервые нашли на архипелаге Земля Франца-Иосифа тихоходок — эти создания считаются самыми выносливыми существами на планете и способны пережить практически любые экстремальные условия.

Тихоходку, которую также называют «водяными медведями», обнаружили в пробах почвы ученые, которые занимались изучением популяций бактерий на Земле Франца-Иосифа, передает ТАСС.

Эксперименты показали, что микроскопические тихоходки способны существовать в открытом космосе. Более того, они даже могут размножаться в условиях полной невесомости и отсутствия пищи и воды,

Ключевая особенность организма тихоходок, которая позволяет противостоять внешним воздействиям, заключается в их умении превращать свои ткани в особый гель. Такой гель временно останавливает метаболизм и приводит ткани в состояние «биостазиса».

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...