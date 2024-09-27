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Оплата «улыбкой» от Сбербанка заработала с любыми картами

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк разрешил подключать карты других банков к фирменной оплате «улыбкой», сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Раньше сервис работал только с картами Сбербанка.

Чтобы оплата «улыбкой» работала с картой любого другого отечественного банка, пользователю необходимо зайти в мобильное приложение «СберБанк Онлайн», найти раздел «Оплата улыбкой» и привязать нужную дебетовую карту.

После того, как сервис будет настроен, человеку можно будет не носить с собой пластиковую карту, для транзакции достаточно посмотреть на камеру терминала Сбербанка на кассе. Ожидается, что до конца года в стране будет установлено порядка миллиона таких терминалов.

Оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка, клиент по-прежнему будет получать кешбэк и все привилегии своего банка, подчеркивается в сообщении.

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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Earthian

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