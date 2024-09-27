Раскрыта тайна гигантских сибирских кратеров

Международная группа ученых из Великобритании и Испании раскрыла механизм возникновения гигантских кратеров в вечной мерзлоте на Ямальском полуострове.

Впервые эти геологические образования были описаны в 2014 году. Их появление на Ямале вызвало споры исследователей, которые первоначально не могли понять, как именно они возникли.

В ходе их изучения появилась версия, что ямальские кратеры возникли из-за таяния многолетних льдов в полярных почвах по мере потепления. Это привело к взрывному высвобождению запертого в грунте газа метана.

В новой работе, опубликованной журналом Geophysical Research Letters, ученые выяснили, что для образования подобных воронок недостаточно одного потепления. Чтобы уточнить механизм, специалисты смоделировали два основных варианта взрыва — химический и механический.

Как происходит взрыв

Выяснилось, что причиной прорыва метана на поверхность стала необычная геология ямальских грунтов, содержащих слои с очень соленой водой. Она остается в жидком состоянии за счет сочетания давления и солености.

Под такими слоями находится слой кристаллизованных твердых веществ метан-вода, называемых гидратами метана, которые поддерживаются в стабильном состоянии за счет высокого давления и низкой температуры.

Более высокие температуры дестабилизируют эти слои, давление растет, создавая трещины в почве. В финале градиент давления меняет направление, что вызывает внезапное падение давления на глубине.

При этом новые данные указывают, что подготовка к взрыву может длиться десятилетиями. Скорее всего, появление кратеров было спровоцировано усиленным потеплением климата в Сибири, которое началось в последние десятилетия.