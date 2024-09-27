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Назван идеальный продукт для снижения холестерина

Источник:
Sibnet.ru
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Овсяная каша является идеальным продуктом для снижения холестерина, заявил генетик Тим Спектор.

Ученый в интервью Coventry Live рассказал, что продукт является идеальным для снижения «плохого» холестерина, поскольку содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, помогающую контролировать уровень липопротеинов низкой плотности.

Овсяная каша также богата питательными веществами, например, железом, витаминами группы В, белком. При этом исследователь подчеркнул, что не все овсяные хлопья являются одинаково полезными. Например, очищенный овес практически бесполезен для организма.

Спектор порекомендовал готовить овсяные каши с высоким содержанием клетчатки — овсяные отруби или цельные овсяные хлопья.

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mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 23:03) Главное не идти на поводу у Кремля тут. А не Украина.Вопрос...

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту