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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Участники СВО получили необычную льготу

Источник:
Sibnet.ru
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Участники и ветераны СВО получили право бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность.

Согласно нововведениям, они смогут получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При этом все ранее введенные льготы для остальных категорий граждан сохранили, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Одновременно корректируется размер пошлин. Студенты должны будут оплатить 10% от общей стоимости, регистрация изобретения обойдется в 2800 рублей. Патент будет действовать первые пять лет. Для остальных категорий граждан пошлины скорректированы в диапазоне от 10 до 15%.

Ранее участников СВО освободили от налога на имущество в 2024 году. Данная льгота касается квартиры или жилого дома.

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Оборона #Армия #Законы
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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 23:03) Главное не идти на поводу у Кремля тут. А не Украина.Вопрос...