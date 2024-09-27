Участники СВО получили необычную льготу

Участники и ветераны СВО получили право бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность.

Согласно нововведениям, они смогут получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При этом все ранее введенные льготы для остальных категорий граждан сохранили, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Одновременно корректируется размер пошлин. Студенты должны будут оплатить 10% от общей стоимости, регистрация изобретения обойдется в 2800 рублей. Патент будет действовать первые пять лет. Для остальных категорий граждан пошлины скорректированы в диапазоне от 10 до 15%.

Ранее участников СВО освободили от налога на имущество в 2024 году. Данная льгота касается квартиры или жилого дома.