Вырос российский «индекс кофе с бутербродом»

Индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта — до 136,9 пункта.

Сильнее всего за период с 1 по 15 сентября подорожало сливочное масло. Средний чек на продукт увеличился на 5,3% и составил 200 рублей. Также за две недели заметно подорожали огурцы (+4,5%, до 115 рублей) и хлеб (+2,4%, до 43 рублей), пишет РИА Новости.

Стоимость остальных продуктов, которые учитываются составителями индекса, выросла менее чем на 2%. Так, ветчина за период подорожала на 1,9%, до 214 рублей, кофе — на 1,5%, до 199 рублей, сыр — на 1%, до 212 рублей. Стоимость сахара не изменилась.

В «Бутербродекс» учитывается средний чек семи товаров: белого хлеба, ветчины, сливочного масла, сыра, огурцов, растворимого кофе и сахара. За базовые 100 баллов принято значение показателя с 1 по 15 октября 2022 года.