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Вырос российский «индекс кофе с бутербродом»

Источник:
Sibnet.ru
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Индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта — до 136,9 пункта.

Сильнее всего за период с 1 по 15 сентября подорожало сливочное масло. Средний чек на продукт увеличился на 5,3% и составил 200 рублей. Также за две недели заметно подорожали огурцы (+4,5%, до 115 рублей) и хлеб (+2,4%, до 43 рублей), пишет РИА Новости.

Стоимость остальных продуктов, которые учитываются составителями индекса, выросла менее чем на 2%. Так, ветчина за период подорожала на 1,9%, до 214 рублей, кофе — на 1,5%, до 199 рублей, сыр — на 1%, до 212 рублей. Стоимость сахара не изменилась.

В «Бутербродекс» учитывается средний чек семи товаров: белого хлеба, ветчины, сливочного масла, сыра, огурцов, растворимого кофе и сахара. За базовые 100 баллов принято значение показателя с 1 по 15 октября 2022 года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 23:03) Главное не идти на поводу у Кремля тут. А не Украина.Вопрос...