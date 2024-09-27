АвтоВАЗ пообещал «бомбу» в дизайне нового кроссовера

Дизайн кроссовера АвтоВАЗа, выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден, это будет «бомба», сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костормин.

«Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль. Он максимально актуален», — цитирует Костормина «Российская газета».

По его словам, компания предложит рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского. «Уверен, что сразу же бы «откусили» у «китайцев» долю рынка», — добавил топ-менеджер.

Кроссовер будет построен на базе Lada Vesta, но получит дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели, говорил вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев.

По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», кроссовер HGH (заводской индекс) получит китайскую панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов, а на крышке багажника установят «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала.