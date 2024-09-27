НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ пообещал «бомбу» в дизайне нового кроссовера

Источник:
Sibnet.ru
284 3

Дизайн кроссовера АвтоВАЗа, выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден, это будет «бомба», сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костормин.

«Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль. Он максимально актуален», — цитирует Костормина «Российская газета».

По его словам, компания предложит рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского. «Уверен, что сразу же бы «откусили» у «китайцев» долю рынка», — добавил топ-менеджер.

Кроссовер будет построен на базе Lada Vesta, но получит дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели, говорил вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев.

По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», кроссовер HGH (заводской индекс) получит китайскую панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов, а на крышке багажника установят «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала.

Проверка адреса на оптику
Тема: Русские машины
Lada e-Largus оказался равным Tesla по цене
Началось производство электромобиля Lada e-Largus
АвтоВАЗ опроверг планы перезапуска Renault Logan и Sandero
АвтоВАЗ перезапустит производство Renault Logan и Sandero
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.