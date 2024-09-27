Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться о мире

Украинский лидер Владимир Зеленский «слушать не хочет» о необходимости урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — передает БелТА слова Лукашенко.

Белорусский президент считает, что «надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну». «Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И вроде уже ваше поколение, даже мое с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны», — сказал Лукашенко.

«Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция», — подчеркнул президент Белоруссии.