НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться о мире

Источник:
Sibnet.ru
427 10

Украинский лидер Владимир Зеленский «слушать не хочет» о необходимости урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — передает БелТА слова Лукашенко.

Белорусский президент считает, что «надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну». «Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И вроде уже ваше поколение, даже мое с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны», — сказал Лукашенко.

«Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция», — подчеркнул президент Белоруссии.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Американская разведка предостерегла от ударов вглубь России
Лавров призвал не втягивать ООН в «игры» по Украине
Белый дом допустил территориальные уступки со стороны Украины
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Обсуждение (10)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
56
Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия
40
Зеленский признал уничтожение всех украинских ТЭС
29
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
28
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»
24
Кремль ответил на слова Зеленского о принуждении России к миру