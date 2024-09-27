Блогер Илья Варламов попал под уголовное преследование

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера Ильи Варламова (признан иностранным агентом) за нарушение закона об иноагентах.

Столичная прокуратура сообщила, что Варламов «был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП)». Но он «продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов» без указания, что он внесен в реестр иноагентов.

Прокуратура отправила следователям материалы прокурорской проверки. В ведомстве предложили возбудить на него дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Варламова неоднократно штрафовали по статье 19.34 КоАП: в августе 2023 года на 30 тысяч рублей, а в декабре — на 50 тысяч руб. В мае 2024 года на него составили протокол по статье о дискредитации армии — статья 20.3.3 КоАП.