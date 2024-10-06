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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немцев расстроили горящие на Украине БМП Marder и танки Leopard

Источник:
Frankfurter Rundschau
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Эксперты портала Oryx на основе открытых данных подсчитали, что как минимум четверть переданных Германией Украине бронемашин и танков уже уничтожены, сильно повреждены или захвачены российскими войсками.

По состоянию на 24 сентября 2024 года, украинская армия потеряла 935 танков и 6613 боевых бронированных машин, приводит немецкое издание Frankfurter Rundschau подсчеты Oryx. Речь здесь идет только о потерях, попавших на фото и видео.

Германия поставила Украине порядка 120 БМП Marder, 80 танков Leopard 1A5, 18 Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП из этого числа уже потеряны.

Предоставленные Киеву Берлином немецкие танки один за другим навсегда остаются на полях сражений от Харькова до Донбасса и Запорожской области, отмечает Frankfurter Rundschau.

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Тема: Военная операция на Украине
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mosquito__2010

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anubis77

Ты снова с больной головы на здоровую перекладываешь У тебя на форуме звание какое? Правильно "МЕГА флудер":)Оно...

GammiPluh

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Uynachalnica

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