Эксперты портала Oryx на основе открытых данных подсчитали, что как минимум четверть переданных Германией Украине бронемашин и танков уже уничтожены, сильно повреждены или захвачены российскими войсками.

По состоянию на 24 сентября 2024 года, украинская армия потеряла 935 танков и 6613 боевых бронированных машин, приводит немецкое издание Frankfurter Rundschau подсчеты Oryx. Речь здесь идет только о потерях, попавших на фото и видео.

Германия поставила Украине порядка 120 БМП Marder, 80 танков Leopard 1A5, 18 Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП из этого числа уже потеряны.

Предоставленные Киеву Берлином немецкие танки один за другим навсегда остаются на полях сражений от Харькова до Донбасса и Запорожской области, отмечает Frankfurter Rundschau.