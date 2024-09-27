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Google пообещал сохранить в России бесплатные сервисы

Источник:
«Известия»
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Google известно, что у некоторых пользователей в России есть проблемы с использованием учетных записей, сообщили в компании.

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — сказали «Известиям» в Google.

Проблемы с восстановлением доступа к сервисам Google участники рынка начали фиксировать еще в начале сентября — пользователям перестали приходить SMS с кодом авторизации.

Накануне в Минцифры РФ подтвердили, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям, сообщили в ведомстве.

Минцифры рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.