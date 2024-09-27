Российские войска зашли на окраину Гуляйполя в Запорожье

Российский войска находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал Балицкий в интервью РИА Новости.

Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области и сейчас контролируется Украиной.

На сегодняшний день основные боевые действия в регионе, по словам губернатора, разворачиваются в воздухе.

«Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», — отметил Балицкий.