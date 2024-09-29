НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Можно ли раньше срока поседеть от стресса

Источник:
Daily Mail
220 0

Длительный эмоциональный стресс может ускорить процесс поседения, но не выступить основной причиной изменения цвета волос, рассказала британский трихолог Ева Праудман.

Недостаток меланоцитов — клеток, которые придают цвет волосам, — выступает основным фактором поседения волос. В основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у разных женщин протекают с различной скоростью, приводит Daily Mail слова Праудман.

«Психологический стресс действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной», — отметила трихолог.

Согласно опросу, проведенному компанией Schwarzkopf, около 50% женщин замечают седые волосы или пряди к 30 годам, чаще всего в возрасте от 31 до 35. 17% обнаруживают у себя первые седые волосы до двадцатипятилетия.

Около 80% респонденток заявили, что, по их мнению, стресс ускоряет процесс поседения, а 71% считают, что срок появления седины определяется генами.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Устойчивость к антибиотикам убьет десятки миллионов людей
Какие наушники наиболее безопасны для слуха
Назван идеальный продукт для снижения холестерина
Омич чуть не умер из-за отжиманий на спор
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Обсуждение (0)
Картина дня
Немецкий генерал заявил, что Зеленский в отчаянии
ВСУ потеряли в Курской области более 18,5 тыс. человек
Лавров назвал самоубийственной саму идею воевать с Россией
Эксперт спрогнозировал скорое ослабление рубля
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?