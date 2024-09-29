Можно ли раньше срока поседеть от стресса

Длительный эмоциональный стресс может ускорить процесс поседения, но не выступить основной причиной изменения цвета волос, рассказала британский трихолог Ева Праудман.

Недостаток меланоцитов — клеток, которые придают цвет волосам, — выступает основным фактором поседения волос. В основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у разных женщин протекают с различной скоростью, приводит Daily Mail слова Праудман.

«Психологический стресс действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной», — отметила трихолог.

Согласно опросу, проведенному компанией Schwarzkopf, около 50% женщин замечают седые волосы или пряди к 30 годам, чаще всего в возрасте от 31 до 35. 17% обнаруживают у себя первые седые волосы до двадцатипятилетия.

Около 80% респонденток заявили, что, по их мнению, стресс ускоряет процесс поседения, а 71% считают, что срок появления седины определяется генами.