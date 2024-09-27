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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американская разведка предостерегла от ударов вглубь России

Источник:
The New York Times
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Американская разведка считает, что если США согласятся разрешить Киеву удары дальнобойным оружием по территории России, то Москва пойдет на серьезные ответные меры, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Разведка считает, что Россия в ответ на обстрелы ее территории западным дальнобойным оружием может пойти на совершение диверсионных актов, например, поджогов и других законспирированных атак на европейские и американские военные базы.

При этом американская разведка полагает, что реальный эффект от ударов вглубь российской территории для Украины будет минимальным. У украинской армии слишком мало ракет. Такие удары не способны переломить ход конфликта, расскащали источники. 

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

Разрешение Киеву бить вглубь России будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», завил ранее президент Владимир Путин.

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Тема: Военная операция на Украине
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mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.