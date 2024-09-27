Матч «Сибири» против «Авангарда» покажут в кинотеатрах

Матч между «Сибирью» и «Авангардом», который состоится в Омске 30 сентября, покажут на больших экранах в Новосибирске, сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

«Вместе с КХЛ и сетью кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" предлагаем вам увидеть матч "Сибири" 30 сентября в кино», — говорится в сообщении.

Показ матча пройдет в кинотеатрах «Синема парк» в торговых центрах «Аура» и «Сан Сити». Начало сеанса в 20.15 по местному времени.

В хоккейном сезоне 2024/25 «Сибирь» уже дважды встречалась с «Авангардом». В первом матче новосибирцы уступили омичам со счетом 1:2, а во втором одержали победу со счетом 4:1.