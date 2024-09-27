НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЦБ предложил законом закрепить оплату по единому QR-коду

Источник:
«Коммерсантъ»
183 1

Банк России предложил закрепить в законе норму об оплате покупок при помощи единого QR-кода — это будет выгодно для всех банков.

«Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля», — приводит «Коммерсантъ» слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Пилотный проект по тестированию универсального QR-кода Национальная система платежных карт запустила в конце июня 2024 года. По задумке ЦБ, при оплате покупателю будет предложено три варианта приобретения товара: через Систему быстрых платежей (СБП), pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем — цифровым рублем.

Против инициативы Банка России выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, повсеместное внедрение единого QR-кода приведет к тому, что компании потеряют интерес к инновациям.

В конце июня 2024 года стало известно, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для создания универсального QR-кода, альтернативного проекту ЦБ.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Цена золота обновила исторический максимум
Минфин попросил деньги «из‑под подушки» россиян
Эксперт рассказала о рисках оформления карт вне офисов банков
Мишустин пообещал увеличить МРОТ на 16,5%
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!