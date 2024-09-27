ЦБ предложил законом закрепить оплату по единому QR-коду

Банк России предложил закрепить в законе норму об оплате
покупок при помощи единого QR-кода — это будет выгодно для всех банков.
«Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля», — приводит «Коммерсантъ» слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Пилотный проект по тестированию универсального QR-кода Национальная система платежных карт запустила в конце июня 2024 года. По задумке ЦБ, при оплате покупателю будет предложено три варианта приобретения товара: через Систему быстрых платежей (СБП), pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем — цифровым рублем.
Против инициативы Банка России выступил глава Сбербанка
Герман Греф. По его мнению, повсеместное внедрение единого QR-кода приведет к
тому, что компании потеряют интерес к инновациям.
В конце июня 2024 года стало известно, что Сбербанк,
Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для создания универсального
QR-кода, альтернативного проекту ЦБ.