ЦБ предложил законом закрепить оплату по единому QR-коду

Банк России предложил закрепить в законе норму об оплате покупок при помощи единого QR-кода — это будет выгодно для всех банков.

«Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля», — приводит «Коммерсантъ» слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Пилотный проект по тестированию универсального QR-кода Национальная система платежных карт запустила в конце июня 2024 года. По задумке ЦБ, при оплате покупателю будет предложено три варианта приобретения товара: через Систему быстрых платежей (СБП), pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем — цифровым рублем.

Против инициативы Банка России выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, повсеместное внедрение единого QR-кода приведет к тому, что компании потеряют интерес к инновациям.

В конце июня 2024 года стало известно, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для создания универсального QR-кода, альтернативного проекту ЦБ.