Трампа уговорили встретиться с Зеленским

Дональд Трамп заявил, что намерен в пятницу, 27 сентября,
встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Ранее он отказался
от встречи.
«Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я
встречусь с ним завтра утром около 09.45 [16.45 мск] в Trump Tower. То, что
происходит на Украине, —это позор. Так много смертей, так много разрушений. Это
ужасно», — цитирует ТАСС Трампа.
По его словам, «дна из тех вещей, которые его очень
беспокоят, — «это тот факт, что Европа платит лишь малую часть тех денег,
которые платят США». «А между нами и Россией океан», — добавил Трамп.
Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал
письмо Зеленского, в котором тот предлагает встретиться. «Я очень хочу услышать
ваши мысли непосредственно и из первых уст», — написал в нем украинский лидер.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп не планирует
встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США
с визитом для участия в мероприятиях в рамках Генассамблеи ООН.