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Трампа уговорили встретиться с Зеленским

Источник:
ТАСС
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Дональд Трамп заявил, что намерен в пятницу, 27 сентября, встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Ранее он отказался от встречи.

«Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я встречусь с ним завтра утром около 09.45 [16.45 мск] в Trump Tower. То, что происходит на Украине, —это позор. Так много смертей, так много разрушений. Это ужасно», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, «дна из тех вещей, которые его очень беспокоят, — «это тот факт, что Европа платит лишь малую часть тех денег, которые платят США». «А между нами и Россией океан», — добавил Трамп.

Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал письмо Зеленского, в котором тот предлагает встретиться. «Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — написал в нем украинский лидер.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США с визитом для участия в мероприятиях в рамках Генассамблеи ООН.

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Политика #Мир
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