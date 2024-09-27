Красноярские дети отравились неизвестным препаратом от насекомых

Средство от насекомых, обнаруженное в доме отравившейся семьи в Красноярском крае

Отравление инсектицидным неустановленным средством — приоритетная версия в деле о гибели четырех детей из поселка Красная Сопка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следствие получило предварительные данные судебно-химической экспертизы. Согласно ей, в организмах детей обнаружены компоненты инсектицидного неустановленного средства.

Семья из шестерых человек, из которых четверо — дети, обратилась за медицинской помощью в субботу, 21 сентября. В течение двух дней в больнице умерли девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет. Родителей — 34-летнего отца и 32-летную мать на девятом месяце беременности — выписали из больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Следствие рассматривало версию отравления продуктами питания. Исследование проб разной еды, находящейся в доме семьи, а также партий пельменей и курицы из местного магазина не показало ядовитых веществ, способных привести к летальному исходу.

Накануне госпитализации отец обрабатывал дом средствами от насекомых. По словам дяди погибших детей, после этого помещение проветривалось.