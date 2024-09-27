Цены на картофель вырастут из‑за невысокого урожая

Картофель за год в России подорожал почти в полтора раза, хотя в прошлом году был рекордный урожай. В этом году площади под картофель уменьшились, а уборке мешает погода, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Если обычно в период массовой уборки картофеля (сентябрь-октябрь) происходило снижение цен, сейчас этого не наблюдается. Отпускная цена производителей на картофель составляет в среднем 25-32 рублей за килограмм, а в тот же период прошлого года в лучшем случае давали 12 рублей за килограмм, сказал «Российской газете» Красильников.

При этом из-за избытка своего картофеля в 2023 году импорт в прошлом году снизился. А самый крупный импортер — Египет — сократил площади под картофель, ранее предназначенные для поставок на российский рынок, и оперативно переориентировался на рынок Европы.

Но доля импорта на российском рынке невелика. Для еды в России нужно около 8 миллионов тонн в год, которые обеспечены собственными ресурсами — как товарным сектором, так и личными подсобными хозяйствами. Причем на долю последних приходится более 50% объема производства.