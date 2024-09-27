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Цены на картофель вырастут из‑за невысокого урожая

Источник:
«Российская газета»
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Картофель за год в России подорожал почти в полтора раза, хотя в прошлом году был рекордный урожай. В этом году площади под картофель уменьшились, а уборке мешает погода, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Если обычно в период массовой уборки картофеля (сентябрь-октябрь) происходило снижение цен, сейчас этого не наблюдается. Отпускная цена производителей на картофель составляет в среднем 25-32 рублей за килограмм, а в тот же период прошлого года в лучшем случае давали 12 рублей за килограмм, сказал «Российской газете» Красильников.

При этом из-за избытка своего картофеля в 2023 году импорт в прошлом году снизился. А самый крупный импортер — Египет — сократил площади под картофель, ранее предназначенные для поставок на российский рынок, и оперативно переориентировался на рынок Европы.

Но доля импорта на российском рынке невелика. Для еды в России нужно около 8 миллионов тонн в год, которые обеспечены собственными ресурсами — как товарным сектором, так и личными подсобными хозяйствами. Причем на долю последних приходится более 50% объема производства.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!