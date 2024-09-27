Лавров призвал не втягивать ООН в «игры» по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров настоятельно
призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания организации в «политизированные
псевдомирные инициативы» по Украине
«Министр в очередной раз подчеркнул важность
неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН
принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к
преступлениям киевского режима», — говорится в сообщении МИД России.
Гутерришу адресован настоятельный призыв «не допускать
втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные
инициативы в контексте украинского кризиса», заявили в российском
внешнеполитическом ведомстве.
Лавров и Гутерриш обсудили также современную геополитическую
ситуацию в целом, в частности обстановку на Ближнем Востоке и в зоне
палестино-израильского конфликта.