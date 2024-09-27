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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров призвал не втягивать ООН в «игры» по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров настоятельно призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине

«Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима», — говорится в сообщении МИД России.

Гутерришу адресован настоятельный призыв «не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Гутерриш обсудили также современную геополитическую ситуацию в целом, в частности обстановку на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.