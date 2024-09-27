Лавров призвал не втягивать ООН в «игры» по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров настоятельно призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине

«Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима», — говорится в сообщении МИД России.

Гутерришу адресован настоятельный призыв «не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Гутерриш обсудили также современную геополитическую ситуацию в целом, в частности обстановку на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта.