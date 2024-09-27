Половина россиян призналась в интернет‑зависимости

Более половины россиян (53%) признались, что чувствуют
зависимость от интернета, 47% так не думают, 6% респондентов проводят во
Всемирной паутине менее часа в день, следует из результатов опроса,
проведенного сервисом «Работа.ру».
Каждый пятый участник исследования (21%) посвящает
«серфингу» в виртуальной реальности 1–2 часа, каждый третий (33%) — 3–4 часа.
16% опрошенных обычно тратят на интернет от 5 до 6 часов в день, 8% — от 7 до 8
часов, 5% — от 9 до 10 часов, 3% — от 11 до 12 часов. В 3% входят заядлые
любители, которые проводят в Сети более 12 часов, у 5% — все свободное время,
приводят «Известия» результаты опроса.
Среди тех, кто заметил за собой признаки
интернет-зависимости, 15% стараются меньше времени проводить в Сети. 12%
респондентов пользуются ею только для поиска нужной информации. 3% опрошенных
после работы и в выходные устраивают себе цифровой детокс. 2% используют только
мессенджеры для общения.
32% участников исследования уверены, что интернет помогает в
повседневной жизни и ничего не делают. 21% в подобной борьбе не видит смысла, а
у 14% опрошенных невозможно разделить интернет и работу. 47% респондентов редко
пользуются интернетом в рабочее время в личных целях, 37% делают это постоянно.
И только 16% избегают подобного времяпровождения.
При этом 6% участников исследования поделились, что такой
подход мешает сосредоточиться, у 7% работа идет не так эффективно, как хотелось
бы. Но большинство опрошенных (87%) отрицает какую-либо связь «серфинга» в
интернете со снижением рабочей эффективности.