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Половина россиян призналась в интернет‑зависимости

Источник:
Sibnet.ru
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Более половины россиян (53%) признались, что чувствуют зависимость от интернета, 47% так не думают, 6% респондентов проводят во Всемирной паутине менее часа в день, следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Каждый пятый участник исследования (21%) посвящает «серфингу» в виртуальной реальности 1–2 часа, каждый третий (33%) — 3–4 часа. 16% опрошенных обычно тратят на интернет от 5 до 6 часов в день, 8% — от 7 до 8 часов, 5% — от 9 до 10 часов, 3% — от 11 до 12 часов. В 3% входят заядлые любители, которые проводят в Сети более 12 часов, у 5% — все свободное время, приводят «Известия» результаты опроса.

Среди тех, кто заметил за собой признаки интернет-зависимости, 15% стараются меньше времени проводить в Сети. 12% респондентов пользуются ею только для поиска нужной информации. 3% опрошенных после работы и в выходные устраивают себе цифровой детокс. 2% используют только мессенджеры для общения.

32% участников исследования уверены, что интернет помогает в повседневной жизни и ничего не делают. 21% в подобной борьбе не видит смысла, а у 14% опрошенных невозможно разделить интернет и работу. 47% респондентов редко пользуются интернетом в рабочее время в личных целях, 37% делают это постоянно. И только 16% избегают подобного времяпровождения.

При этом 6% участников исследования поделились, что такой подход мешает сосредоточиться, у 7% работа идет не так эффективно, как хотелось бы. Но большинство опрошенных (87%) отрицает какую-либо связь «серфинга» в интернете со снижением рабочей эффективности.

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mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.