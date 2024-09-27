Белый дом допустил территориальные уступки со стороны Украины

США допускают, что Украине придется пойти на территориальные
уступки для урегулирования украинского конфликта, заявил координатор по
стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома
Джон Кирби.
Вопрос о территориальных уступках «будет зависеть» от президента
Украины Владимир Зеленского, цитирует ТАСС Кирби. «Мы не сидим с картами
Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы может
могли бы убедить Зеленского обменять это на то», — добавил он.
«Зеленскому решать условия и обстоятельства того, когда и
как закончится эта война, как это должно произойти», — сказал Кирби. «Если есть
пространство для торга, он должен решить, что это за пространство для торга», —
отметил он.
По информации газеты Financial Times (FT), на Киев будет
оказываться все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о
прекращении конфликта.