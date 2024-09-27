Белый дом допустил территориальные уступки со стороны Украины

США допускают, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования украинского конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вопрос о территориальных уступках «будет зависеть» от президента Украины Владимир Зеленского, цитирует ТАСС Кирби. «Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы может могли бы убедить Зеленского обменять это на то», — добавил он.

«Зеленскому решать условия и обстоятельства того, когда и как закончится эта война, как это должно произойти», — сказал Кирби. «Если есть пространство для торга, он должен решить, что это за пространство для торга», — отметил он.

По информации газеты Financial Times (FT), на Киев будет оказываться все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта.