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Военная операция на Украине
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Белый дом допустил территориальные уступки со стороны Украины

Источник:
ТАСС
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США допускают, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования украинского конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вопрос о территориальных уступках «будет зависеть» от президента Украины Владимир Зеленского, цитирует ТАСС Кирби. «Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы может могли бы убедить Зеленского обменять это на то», — добавил он.

«Зеленскому решать условия и обстоятельства того, когда и как закончится эта война, как это должно произойти», — сказал Кирби. «Если есть пространство для торга, он должен решить, что это за пространство для торга», — отметил он.

По информации газеты Financial Times (FT), на Киев будет оказываться все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта.

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